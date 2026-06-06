وزير الأشغال من مطار رينيه معوض - القليعات: هذا المطار ليس لعكار وحدها ولا للشمال وحده بل لكل لبنان ليؤكد أن الدولة قادرة على تحويل المشاريع المعلقة الى انجازات ملموسة عندما تتوفّر الإرادة

وزير الأشغال: واجهنا تحديات كثيرة وظروفا لم تكن سهلة على الوطن ولكننا نؤمن أن الحرمان ليس قدرا وأن الإنماء ليس منّة بل حق من حقوق المواطنين

وزير الأشغال: واجهنا تحديات كثيرة وظروفا لم تكن سهلة على الوطن ولكننا نؤمن أن الحرمان ليس قدرا وأن الإنماء ليس منّة بل حق من حقوق المواطنين

نواف سلام: لا مناطق منسية بعد الآن ولا إنماء مؤجلاً بعد اليوم بل دولة واحدة وفرص واحدة ومستقبل واحد لجميع اللبنانيين