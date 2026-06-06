وزير الأشغال: نعمل على التواصل مع عدد من شركات الطيران المنخفضة الكلفة بهدف توسيع شبكة الرحلات وتغزيز ربط القليعات بوجهات اقليمية ودولية جديدة

وزير الأشغال: اليوم ننتقل من الوعد الى التنفيذ وهدفنا أن يدخل مطار رينيه معوض حيّز التشغيل الفعلي بعض بضعة أسابيع لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي

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