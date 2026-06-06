وزير الأشغال: اليوم ننتقل من الوعد الى التنفيذ وهدفنا أن يدخل مطار رينيه معوض حيّز التشغيل الفعلي بعض بضعة أسابيع لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين واسطنبول ودبي

وزير الأشغال: نعمل على التواصل مع عدد من شركات الطيران المنخفضة الكلفة بهدف توسيع شبكة الرحلات وتغزيز ربط القليعات بوجهات اقليمية ودولية جديدة

وزير الأشغال: نعمل على التواصل مع عدد من شركات الطيران المنخفضة الكلفة بهدف توسيع شبكة الرحلات وتغزيز ربط القليعات بوجهات اقليمية ودولية جديدة

وزير الأشغال: واجهنا تحديات كثيرة وظروفا لم تكن سهلة على الوطن ولكننا نؤمن أن الحرمان ليس قدرا وأن الإنماء ليس منّة بل حق من حقوق المواطنين