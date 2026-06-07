سموتريتش تعليقًا على حادث إطلاق نار في كوخاف يائير: شبكة إرهابية خطيرة ومتطرفة تسعى لتدمير دولة إسرائيل تنمو تحت أنظارنا

وكالة "مهر" الايرانية: وزير الداخلية الباكستاني التقى عراقجي وسلّمه رسالة خطية من مسؤولي بلاده إلى المرشد الايراني

وكالة "مهر" الايرانية: وزير الداخلية الباكستاني التقى عراقجي وسلّمه رسالة خطية من مسؤولي بلاده إلى المرشد الايراني

الراعي من حريصا: نسلّم أوطاننا وشعوبنا إلى قلب يسوع وقلب مريم خصوصاً أن قلوبنا تعتصر دماً على مَن يسقطون من ضحايا خصوصاً ضحايا الجيش اللبناني