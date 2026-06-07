وكالة "مهر" الايرانية: وزير الداخلية الباكستاني التقى عراقجي وسلّمه رسالة خطية من مسؤولي بلاده إلى المرشد الايراني

غارات على قرى في قضاء النبطية

غارات على قرى في قضاء النبطية

سموتريتش تعليقًا على حادث إطلاق نار في كوخاف يائير: شبكة إرهابية خطيرة ومتطرفة تسعى لتدمير دولة إسرائيل تنمو تحت أنظارنا