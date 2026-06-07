ترامب لإن.بي.سي نيوز: لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران

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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: الجيش استهدف مقرا واحدا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت والمؤسسة الأمنية لا تستطيع التأكيد إن كان المقر المستهدف بالضاحية مأهولا