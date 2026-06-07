إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: الجيش استهدف مقرا واحدا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت والمؤسسة الأمنية لا تستطيع التأكيد إن كان المقر المستهدف بالضاحية مأهولا

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت تم لمجرد تنفيذ هجوم ولم يستهدف شخصية بعينها

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت تم لمجرد تنفيذ هجوم ولم يستهدف شخصية بعينها

ترامب لإن.بي.سي نيوز: لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران