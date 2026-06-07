إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت تم لمجرد تنفيذ هجوم ولم يستهدف شخصية بعينها

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ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد