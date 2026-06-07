أكسيوس عن مسؤول أميركي: حزب الله وحده يتحمل المسؤولية عن أي استمرار للأعمال العدائية وعليه أن يختار إما مواصلة حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان

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