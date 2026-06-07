أكسيوس عن مسؤول أميركي: الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة لبنان وإسرائيل وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال وعلى حزب الله التوقف فورا عن إطلاق النار والسماح لهذه الاتفاقات بأن تدخل حيز التنفيذ

أكسيوس عن مسؤول أميركي: حزب الله يواصل استغلال البنية التحتية المدنية لإخفاء الأسلحة ما يعرض المدنيين للخطر والأسلحة كلها يجب أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية

أكسيوس عن مسؤول أميركي: حزب الله يواصل استغلال البنية التحتية المدنية لإخفاء الأسلحة ما يعرض المدنيين للخطر والأسلحة كلها يجب أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية

أكسيوس عن مسؤول أميركي: حزب الله وحده يتحمل المسؤولية عن أي استمرار للأعمال العدائية وعليه أن يختار إما مواصلة حرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان