ترامب لفوكس نيوز: لست سعيدا بالضربة الإسرائيلية على بيروت اليوم

أكسيوس: ترامب يقول إنه سيتصل بنتنياهو الآن ويطلب منه عدم الرد

أكسيوس: ترامب يقول إنه سيتصل بنتنياهو الآن ويطلب منه عدم الرد

ترامب لفوكس نيوز: كنت سأقول إن الاتفاق سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء والآن يحدث هذا