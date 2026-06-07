أكسيوس: ترامب يقول إنه سيتصل بنتنياهو الآن ويطلب منه عدم الرد

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وليد جنبلاط عبر "إكس": الجنوب اللبناني ليس بحاجة إلى مزيد من الصواريخ أو المسيرات للدفاع عنه لأن إبن الجنوب أقوى وأفعل في الدفاع عن أرضه