معلومات للـLBCI: بالنسبة لحركة الطيران صباح الإثنين في مطار بيروت فإن رحلات الرياض وجدة وعمان ودبي ومصر والدول الأوروبية ستقلع في موعدها لكن ستسلك طريقها فوق مصر فيما تم إلغاء رحلات العراق ليوم غد بسبب إقفال الأجواء العراقية

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترامب يجريان محادثة هاتفية في هذه الأثناء

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو وترامب يجريان محادثة هاتفية في هذه الأثناء

ترامب لأكسيوس: نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن