يديعوت أحرنوت: الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إسرائيل مفادها أنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك