ترامب لأكسيوس: كل من إسرائيل وإيران نالت نصيبها من الضربات والمنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى

ترامب لنيويورك بوست: الأمور تسير بشكل جيد وأي تصعيد إضافي لن يؤدي إلا إلى عرقلة المفاوضات

ترامب لنيويورك بوست: الأمور تسير بشكل جيد وأي تصعيد إضافي لن يؤدي إلا إلى عرقلة المفاوضات

يديعوت أحرنوت: الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إسرائيل مفادها أنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق