فايننشال تايمز عن ترامب: أنا من يتخذ كل القرارات ونتنياهو لا يتخذ القرارات

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مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: الأمن الذي يتمتع به باب المندب اليوم لا ينبغي أن يدفع العدو إلى الخطأ في الحسابات والمقاومة تمتلك القدرة على إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب