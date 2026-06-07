مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: الأمن الذي يتمتع به باب المندب اليوم لا ينبغي أن يدفع العدو إلى الخطأ في الحسابات والمقاومة تمتلك القدرة على إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب

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