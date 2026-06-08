وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيليّ: سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط إيران وغربها شملت أنظمة دفاع جويّ وأسلحة

الخارجية الإيرانية: لبنان جزء من تفاهم وقف إطلاق النار وواشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل

الخارجية الإيرانية: لبنان جزء من تفاهم وقف إطلاق النار وواشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل

مسؤول الشؤون الأمنية في محافظة أصفهان الإيرانية: الجيش الإسرائيليّ شنّ هجومًا فجرًا على مدينة نجف آباد من دون وقوع خسائر بشرية