مسؤول الشؤون الأمنية في محافظة أصفهان الإيرانية: الجيش الإسرائيليّ شنّ هجومًا فجرًا على مدينة نجف آباد من دون وقوع خسائر بشرية

وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيليّ: سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط إيران وغربها شملت أنظمة دفاع جويّ وأسلحة

وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيليّ: سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط إيران وغربها شملت أنظمة دفاع جويّ وأسلحة

مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: الأمن الذي يتمتع به باب المندب اليوم لا ينبغي أن يدفع العدو إلى الخطأ في الحسابات والمقاومة تمتلك القدرة على إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب