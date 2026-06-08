المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: التطورات التي حدثت ليلا لن تؤدي إلا لتفاقم الوضع الفوضوي للعملية الدبلوماسية مع أميركا

السفير الأميركيّ ميشال عيسى بعد لقائه الرئيس عون: الولايات المتحدة تولي الملف اللبنانيّ أهمية كبرى والرئيس ترامب يتحدث دائمًا عن لبنان

السفير الأميركيّ ميشال عيسى بعد لقائه الرئيس عون: الولايات المتحدة تولي الملف اللبنانيّ أهمية كبرى والرئيس ترامب يتحدث دائمًا عن لبنان

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أميركا تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار الأحدث وأفعال إسرائيل لا يمكن فصلها عن سياسات واشنطن