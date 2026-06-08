السفير الأميركيّ ميشال عيسى بعد لقائه الرئيس عون: الولايات المتحدة تولي الملف اللبنانيّ أهمية كبرى والرئيس ترامب يتحدث دائمًا عن لبنان

تداول السفير الأميركيّ ميشال عيسى مع الرئيس جوزاف عون مسار المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية وما تضمنته على صعيد انهاء الوضع القائم في لبنان.

وعبّر عيسى للرئيس عون عن تقدير الولايات المتحدة الأميركية للمواقف التي اعلنها في المقابلة، التي أجريت معه قبل أيام.

وقال: “من المهم جدًا أن يختار المسؤول ما يريده ونسير به لاسيما اذا كان خيارًا وحيدا لإنهاء وضع مؤلم وقاس كالذي يعيشه لبنان”.

وأضاف: “من المقرر أن تستأنف المفاوضات في واشنطن ويهمني التنويه بالفريق اللبنانيّ المفاوض الذي يتمتع بالمهنية العالية والفعالية وأعضاء الفريق يتكلمون في الملف اللبنانيّ بشكل واضح وصريح”.

ورأى السفير الأميركيّ أنّ ما حصل أمس، هو رسالة سياسية والولايات المتحدة الأميركية قررت عدم توسيع المواجهة أكثر.

وأكّد أنّ الولايات المتحدة تولي الملف اللبنانيّ أهمية كبرى والرئيس دونالد ترامب يتحدث دائمًا عن لبنان، “وهذا عنصر مهم على اللبنانيين ان يأخذوه في الاعتبار لان الرئيس الأميركي يتابع يوميًا الملف اللبنانيّ، خصوصًا أنّ الرئيس عون اختار المفاوضات”.

وقال: “الاجتماع الجيد، هو الاجتماع الذي تصدر عنه مسائل إيجابية تحقق تقدماً ونحن نعتقد اننا على الطريق الصحيح”.

وأضاف: “قد تأخذ المفاوضات وقتًا اذ ليس من المنتظر ان تحل كل المسائل في اجتماع واحد، واستمرار هذه المفاوضات يؤثر إيجابًا على المسار العام في لبنان والمنطقة”