مسؤول عسكري إسرائيلي: إيران أطلقت ما يقرب من 30 صاروخا باليستيا على إسرائيل

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لأيام وربما أسابيع من القتال مع إيران ويستعد لاحتمال انضمام حزب الله

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لأيام وربما أسابيع من القتال مع إيران ويستعد لاحتمال انضمام حزب الله

إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصادر: لن نتردد في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت عندما تتاح الفرصة لاستهداف عناصر قيادية