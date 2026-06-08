إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصادر: لن نتردد في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت عندما تتاح الفرصة لاستهداف عناصر قيادية

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