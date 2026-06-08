مصادر من واشنطن للـLBCI: وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي في واشنطن شامل وكامل

مصادر من واشنطن للـLBCI: تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل والكامل مشروط بقبول حزب الله للترتيب وانسحاب قواته من خط جنوب الليطاني

مصادر من واشنطن للـLBCI: تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل والكامل مشروط بقبول حزب الله للترتيب وانسحاب قواته من خط جنوب الليطاني

القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: الهجمات في جنوب لبنان ستستمر بكل قوة في الأيام المقبلة