مصادر من واشنطن للـLBCI: تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل والكامل مشروط بقبول حزب الله للترتيب وانسحاب قواته من خط جنوب الليطاني

مصادر من واشنطن للـLBCI: آلية المنطقة التجريبية صُمِّمت لتسهيل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة المُخلاة

مصادر من واشنطن للـLBCI: آلية المنطقة التجريبية صُمِّمت لتسهيل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة المُخلاة

مصادر من واشنطن للـLBCI: وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي في واشنطن شامل وكامل