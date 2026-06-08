مصادر من واشنطن للـLBCI: آلية المنطقة التجريبية صُمِّمت لتسهيل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة المُخلاة

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وزير الدفاع الإسرائيلي: حكم الضاحية الجنوبية في بيروت كحكم بلدات شمال إسرائيل وكل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية