رئيس البرلمان الإيراني: رد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الطرف الآخر إرادة حقيقية لبناء الثقة

طيران الشرق الأوسط: اعادة تسيير رحلات الشركة من وإلى العراق ليوم غد الثلاثاء

طيران الشرق الأوسط: اعادة تسيير رحلات الشركة من وإلى العراق ليوم غد الثلاثاء

رئيس البرلمان الإيراني: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع