نتنياهو: إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فسنرد بقوة

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان زقوق المفدي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان زقوق المفدي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

نتنياهو: إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى لكن الحرب معهما "لم تنتهِ بعد"