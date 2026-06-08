مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ ولبلاكيت في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت للتبرع الاتصال على 03204588

ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: حذرت نتنياهو من أنه إذا حول التصعيد إلى حرب سيبقى وحيدا أمام إيران

ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: حذرت نتنياهو من أنه إذا حول التصعيد إلى حرب سيبقى وحيدا أمام إيران

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية فجر اليوم على بلدة زفتا - قضاء النبطية أدت إلى سقوط 7 شهداء من بينهم طفلة سورية وسيدة و8 جرحى من بينهم سيدتان