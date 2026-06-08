ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: حذرت نتنياهو من أنه إذا حول التصعيد إلى حرب سيبقى وحيدا أمام إيران

ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: حاولت تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران و5 دول طالبتني بالضغط على نتنياهو

ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: حاولت تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران و5 دول طالبتني بالضغط على نتنياهو

مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ ولبلاكيت في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت للتبرع الاتصال على 03204588