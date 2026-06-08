الرئيس عون لـ CNN: على إسرائيل أن تظهر بعض الالتزام والرغبة بإنهاء الحرب وحان الوقت لتفوق قوة المنطق على منطق القوة

الرئيس عون لـ CNN: أعضاء حزب الله لبنانيون ولهم الحق في العيش بكرامة انما تحت حماية الدولة واذا لم يوافق الحزب على تسليم السلاح او التفاوض مع الحكومة فسيبتعد عنه الشعب

الرئيس عون لـ CNN: أعضاء حزب الله لبنانيون ولهم الحق في العيش بكرامة انما تحت حماية الدولة واذا لم يوافق الحزب على تسليم السلاح او التفاوض مع الحكومة فسيبتعد عنه الشعب

الرئيس عون لـ CNN: نسعى لعلاقة جيدة مع ايران ترتكز على الاحترام المتبادل لكن عليها ألا تتدخل بشؤوننا والا تدمر بلدنا من اجل مصالحها