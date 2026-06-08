الرئيس عون لـ CNN: أعضاء حزب الله لبنانيون ولهم الحق في العيش بكرامة انما تحت حماية الدولة واذا لم يوافق الحزب على تسليم السلاح او التفاوض مع الحكومة فسيبتعد عنه الشعب

الرئيس عون لـ CNN: كمسؤولين نحن موحّدون من أجل إنهاء الحرب وبرّي يمثّل الشيعة وليس حزب الله فقط

الرئيس عون لـ CNN: كمسؤولين نحن موحّدون من أجل إنهاء الحرب وبرّي يمثّل الشيعة وليس حزب الله فقط

الرئيس عون لـ CNN: على إسرائيل أن تظهر بعض الالتزام والرغبة بإنهاء الحرب وحان الوقت لتفوق قوة المنطق على منطق القوة