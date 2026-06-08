الرئيس عون حينما طُلب منه توجيه رسالة إلى الإسرائيليين عبر CNN: هل فعلاً تريدون العيش في حرب لا تنتهي؟ ألم تسأموا من الحرب منذ العام 1948؟ هل تريدون فعلاً ان تعيشوا بسلام؟ فلنجلس ونتحدث واذا لم تكونوا راغبين فلن نعيش في امن وامان

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