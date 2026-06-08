الرئيس عون لـ CNN: نسعى إلى علاقة جيدة مع إيران تقوم على عدم التدخل

وول ستريت جورنال عن مصادر: ترمب طلب من نتنياهو قبل الهجوم على ايران إبقاء أي رد انتقامي محدودا لا يسمح بتصعيد

وول ستريت جورنال عن مصادر: ترمب طلب من نتنياهو قبل الهجوم على ايران إبقاء أي رد انتقامي محدودا لا يسمح بتصعيد

الرئيس عون حينما طُلب منه توجيه رسالة إلى الإسرائيليين عبر CNN: هل فعلاً تريدون العيش في حرب لا تنتهي؟ ألم تسأموا من الحرب منذ العام 1948؟ هل تريدون فعلاً ان تعيشوا بسلام؟ فلنجلس ونتحدث واذا لم تكونوا راغبين فلن نعيش في امن وامان