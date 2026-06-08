قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: التحرك من اليمن يدل على حكمة جبهة المقاومة وستنضم فصائل أخرى إذا اقتضى الأمر

قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: حزام أمني جديد للمقاومة من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر

قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: حزام أمني جديد للمقاومة من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر

وول ستريت جورنال عن مصادر: ترمب طلب من نتنياهو قبل الهجوم على ايران إبقاء أي رد انتقامي محدودا لا يسمح بتصعيد