قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: حزام أمني جديد للمقاومة من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر

حزب الله: استهدفنا جرّافة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة

حزب الله: استهدفنا جرّافة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة

قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: التحرك من اليمن يدل على حكمة جبهة المقاومة وستنضم فصائل أخرى إذا اقتضى الأمر