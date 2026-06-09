غارتان على منطقة المساكن الشعبية في صور

4 شهداء في غارات على عدشيت وحبوش وكفرمان

4 شهداء في غارات على عدشيت وحبوش وكفرمان

ترامب: قد يكون لدي فكرة بشأن الاتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة وسيكون لدينا صفقة معها أفضل من صفقة أوباما