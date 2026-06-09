4 شهداء في غارات على عدشيت وحبوش وكفرمان

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نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: العفو العام من صلاحية مجلس النواب إلا أن هذه الصلاحية سقفها الدستور والمعاهدات الدولية ومشروع العفو العام المطروح يحمل طابعًا مذهبيًا وطائفيًا فيما يفترض أن يكون وطنيًا وقانونيًا ودستوريًا