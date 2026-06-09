نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: العفو العام يخالف الدستور ويؤدي إلى إضعاف دور القضاء

نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: إذا كان الهدف من قانون العفو العام تخفيف الاكتظاظ في السجون فالحل يكون بتسريع المحاكمات وإقرار عفو يقتصر على المحكومين بجرائم الجنح وكبار السن والمرضى

نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: إذا كان الهدف من قانون العفو العام تخفيف الاكتظاظ في السجون فالحل يكون بتسريع المحاكمات وإقرار عفو يقتصر على المحكومين بجرائم الجنح وكبار السن والمرضى

نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: العفو العام من صلاحية مجلس النواب إلا أن هذه الصلاحية سقفها الدستور والمعاهدات الدولية ومشروع العفو العام المطروح يحمل طابعًا مذهبيًا وطائفيًا فيما يفترض أن يكون وطنيًا وقانونيًا ودستوريًا