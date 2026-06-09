نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: إذا كان الهدف من قانون العفو العام تخفيف الاكتظاظ في السجون فالحل يكون بتسريع المحاكمات وإقرار عفو يقتصر على المحكومين بجرائم الجنح وكبار السن والمرضى

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