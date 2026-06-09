المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: إيران ولبنان ليسا وكيلَين لبعضهما البعض ولا يقاتل أحدهما نيابة عن الآخر بل لديهما عدو مشترك يريد تدمير لبنان وتجزئة إيران وإضعافها

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: من المهمّ عدم التسرّع والغاء الامتحانات الرسمية قبل أوانها لأنها باسبور لعبور الطلاب الى مرحلة اخرى وعلينا مراقبة الظروف والبديل ليس بالافادة

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: من المهمّ عدم التسرّع والغاء الامتحانات الرسمية قبل أوانها لأنها باسبور لعبور الطلاب الى مرحلة اخرى وعلينا مراقبة الظروف والبديل ليس بالافادة

نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس للـLBCI: إذا كان الهدف من قانون العفو العام تخفيف الاكتظاظ في السجون فالحل يكون بتسريع المحاكمات وإقرار عفو يقتصر على المحكومين بجرائم الجنح وكبار السن والمرضى