الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله" بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد

الحصيلة الإجمالية للعدوان : 3666 شهيدًا و 11321 جريحًا

الحصيلة الإجمالية للعدوان : 3666 شهيدًا و 11321 جريحًا

الرئيس عون أمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي: انسحاب إسرائيل يمكّن لبنان من بسط سلطته وانهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة