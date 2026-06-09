الحصيلة الإجمالية للعدوان : 3666 شهيدًا و 11321 جريحًا

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أمال شحادة: متسلل نجح في التخفي عن الجيش الإسرائيلي في عملية كشفت إخفاقًا رقابيًا خصوصًا أن المنطقة التي تسلل منها معززة بقوات عسكرية وتم كشفه بعد إطلاقه النار باتجاه الجيش وكان بحوزته بندقية وسكين وبحسب ادعاء الجيش الإسرائيلي