أمال شحادة: عقب عملية التسلل فرضت إسرائيل حال طوارئ على طول المنطقة الحدودية ودفعت بقوات كبيرة لتمشيط المنطقة فيما طُلب من سكان مستوطنات مسكاف عام مرغليوت والمنارة عدم الخروج من منازلهم

ترامب: أبلغت للتو من قبل جيشنا أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز وسيتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم

ترامب: أبلغت للتو من قبل جيشنا أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز وسيتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم

أمال شحادة: متسلل نجح في التخفي عن الجيش الإسرائيلي في عملية كشفت إخفاقًا رقابيًا خصوصًا أن المنطقة التي تسلل منها معززة بقوات عسكرية وتم كشفه بعد إطلاقه النار باتجاه الجيش وكان بحوزته بندقية وسكين وبحسب ادعاء الجيش الإسرائيلي