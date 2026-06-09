ترامب: أبلغت للتو من قبل جيشنا أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز وسيتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم

ترامب: طياران كانا على متن مروحية أباتشي التي أسقطتها إيران وكلاهما بأمان ولم يصابا بأذى

ترامب: طياران كانا على متن مروحية أباتشي التي أسقطتها إيران وكلاهما بأمان ولم يصابا بأذى

أمال شحادة: عقب عملية التسلل فرضت إسرائيل حال طوارئ على طول المنطقة الحدودية ودفعت بقوات كبيرة لتمشيط المنطقة فيما طُلب من سكان مستوطنات مسكاف عام مرغليوت والمنارة عدم الخروج من منازلهم