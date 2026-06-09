ترامب: طياران كانا على متن مروحية أباتشي التي أسقطتها إيران وكلاهما بأمان ولم يصابا بأذى

ترامب: أبلغت للتو من قبل جيشنا أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز وسيتعين على الولايات المتحدة الرد على هذا الهجوم

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