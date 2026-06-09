سي إن إن عن مسؤول أميركي: الضربات الأميركية تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران ونعتقد أن هذه الضربات لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

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"بوليتيكو" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: الرد العسكري على إيران والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن أن يجريا في آن واحد ولا شيء تغير في موقفنا من الاتفاق مع إيران وهو لا يزال قريبا رغم الضربات