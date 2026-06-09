"بوليتيكو" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: الرد العسكري على إيران والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن أن يجريا في آن واحد ولا شيء تغير في موقفنا من الاتفاق مع إيران وهو لا يزال قريبا رغم الضربات

الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان غسانية وحومين الفوقا: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن ١٠٠٠ متر

الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان غسانية وحومين الفوقا: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن ١٠٠٠ متر

سي إن إن عن مسؤول أميركي: الضربات الأميركية تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران ونعتقد أن هذه الضربات لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران