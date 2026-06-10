الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان قرية انصارية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني

الخارجية الإيرانية: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارًا بالمسار الدبلوماسيّ

الخارجية الإيرانية: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارًا بالمسار الدبلوماسيّ

الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان غسانية وحومين الفوقا: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن ١٠٠٠ متر