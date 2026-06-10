الخارجية الإيرانية: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارًا بالمسار الدبلوماسيّ

أ.ف.ب: غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة صيدا

أ.ف.ب: غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة صيدا

الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا عاجلًا إلى سكان قرية انصارية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني